Governo | Renzi tende mano ‘pronti a confronto’ | continua pressing su gruppi Iv**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Siamo ancora in tempo per fermarsi, il mio appello è: anziché fare il compro, baratto e vendo di singoli parlamentari, tornate alla politica". Nella giornata in cui sembra complicarsi la strada dell'allargamento della maggioranza, Matteo Renzi si rivolge così al premier Conte e agli ex (?) alleati. "Il mio personale suggerimento al presidente del Consiglio e tutti gli altri è: smettiamola di fare le polemiche che stanno facendo in queste ore. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo". Il leader di Iv tende la mano, conferma la disponibilità cercando magari di aprire una breccia nella 'conventio ad excludendum' dopo lo strappo di Italia Viva nei giorni scorsi, quando fino all'ultimo il Pd, in particolare, aveva cercato una possibile ...

"Non fate un baratto di singoli parlamentari, tornate alla politica, fermiamoci finché siamo in tempo". E' questo l'appello di Matteo Renzi al governo. "Mi sono domandato se mi convenisse fare questa ...

Consiglio dei ministri convocato alle 22, sul tavolo anche la delega ai Servizi segreti: tra i favoriti Pietro Benassi

E’ stato convocato intorno alle ore 22 di questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo le stesse fonti, ci sarà anche la cessione della delega ...

