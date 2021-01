Godzilla vs Kong: un nuovo poster in attesa del trailer inedito (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il film Godzilla vs Kong arriverà sugli schermi a marzo e, nell'attesa del debutto del nuovo trailer, il poster inedito anticipa l'epico scontro. Godzilla vs. Kong arriverà sugli schermi americani a marzo e online è stato condiviso un nuovo poster annunciando inoltre che domenica verrà pubblicato un trailer inedito. La spettacolare immagine ritrae, come previsto, l'epico scontro che sarà al centro della trama e anticipa che una delle due creature sarà sconfitta. Godzilla vs. Kong, dopo molti posticipi e discussioni riguardanti le scelte da compiere per quanto riguarda la distribuzione dell'atteso progetto, dovrebbe debuttare negli Stati ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il filmvsarriverà sugli schermi a marzo e, nell'del debutto del, ilanticipa l'epico scontro.vs.arriverà sugli schermi americani a marzo e online è stato condiviso unannunciando inoltre che domenica verrà pubblicato un. La spettacolare immagine ritrae, come previsto, l'epico scontro che sarà al centro della trama e anticipa che una delle due creature sarà sconfitta.vs., dopo molti posticipi e discussioni riguardanti le scelte da compiere per quanto riguarda la distribuzione dell'atteso progetto, dovrebbe debuttare negli Stati ...

