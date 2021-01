Ex gieffina “punta” due preferite | “Maria Teresa Ruta e Dayane Mello? Non le sopporto!”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Guendalina Tavassi ospite di Casa Chi, ha raccontato un retroscena televisivo con protagonista Giulia Salemi. Di seguito, l’exha svelato chi non sopporta al Grande Fratello Vip, tirando in ballo due volti molto amati:. “? Non lenon la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.