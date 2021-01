Egitto, prepara pasticcini a forma di pene e viene arrestata: “Attività contro la morale” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Cairo, 21 gen – In manette per aver sfornato dei pasticcini a forma di pene. Succede in Egitto, dove la polizia del Cairo ha arrestato la titolare di una nota pasticceria che ha confezionato e venduto tortine mignon sormontate da un piccolo pene di marzapane in occasione di una festa di compleanno privata in un club sportivo (il Gezira) in un ricco quartiere della capitale egiziana. Il Guardian riporta che le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella casa della pasticciera per trarla in arresto dopo che i partecipanti alla festa avevano condiviso le foto dei pasticcini sui social media. I pasticcini a forma di pene offendono la morale La cosa non è sfuggita all’occhio vigile degli agenti egiziani che monitorano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Cairo, 21 gen – In manette per aver sfornato deidi. Succede in, dove la polizia del Cairo ha arrestato la titolare di una nota pasticceria che ha confezionato e venduto tortine mignon sormontate da un piccolodi marzapane in occasione di una festa di compleanno privata in un club sportivo (il Gezira) in un ricco quartiere della capitale egiziana. Il Guardian riporta che le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella casa della pasticciera per trarla in arresto dopo che i partecipanti alla festa avevano condiviso le foto deisui social media. Idioffendono laLa cosa non è sfuggita all’occhio vigile degli agenti egiziani che monitorano ...

