Dopo Limbo e Inside | Playdead è al lavoro su un nuovo titolo sci-fi open world

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 21 gennaio 2021), lo sviluppatore indipendente dietro capolavori come, è alsu un progetto da almeno due anni. Ebbene, ora sono stati svelati nuovi piccoli dettagli insieme a nuove illustrazioni. Secondo quanto riportano i più recenti annunci dista lavorando a "un'avventura fantascientifica in terza persona,, costruita per più piattaforme su Unreal Engine e pubblicata da Epic Games".erano entrambi una sorta di puzzle a scorrimento laterale in 2.5D. Il passaggio dia una prospettiva in terza persona è una novità per lo sviluppatore. Tuttavia, la menzione di un mondopotrebbe indicare anche ...