Chi è Matteo Diamante de La Pupa e il Secchione e viceversa? età | fidanzata | Instagram – Tutto su di lui

Chi è Matteo Diamante de La Pupa e il Secchione e viceversa? Questa sera, giovedì 21 gennaio, torna in onda su Italia Uno la nuova stagione de La Pupa e il Secchione con Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Nel cast di questa edizione c'è Matteo Diamante. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Matteo Diamante è nato a Genova il 19 Aprile 1989, sotto il segno zodiacale dell' Ariete. Ha 31 anni ed è un ragazzo molto avvenente. Matteo ha frequentato il liceo nautico a Genova e si è poi iscritto all' Università degli studi di Genova. Ad oggi lavora nel campo dell' organizzazione di eventi, ha un'agenzia che si chiama "Senior" e si occupa di pubbliche relazioni con target al di sopra dei 25 anni.

