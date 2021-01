Benassi sottosegretario con delega ai Servizi segreti (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ambasciatore Piero Benassi è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti. La nomina è stata approvata durante la riunione del consiglio dei ministri. Benassi è il consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte. Fino ad ora la delega era stata tenuta dallo stesso premier.Benassi può considerarsi uno dei registi del team che ha negoziato nel luglio scorso i 209 miliardi all’Italia per il?Recovery plan. Ma soprattutto l’uomo che ha riallacciato dopo l’era Salvini forti legami con la cancelliera tedesca Angela Merkel in forza dei suoi molteplici rapporti con personalità tedesche per gli anni passati a Berlino come ambasciatore. Benassi è anche l’uomo che ha mantenuto un rapporto franco e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ambasciatore Pieroè il nuovoalla presidenza del Consiglio conai. La nomina è stata approvata durante la riunione del consiglio dei ministri.è il consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte. Fino ad ora laera stata tenuta dallo stesso premier.può considerarsi uno dei registi del team che ha negoziato nel luglio scorso i 209 miliardi all’Italia per il?Recovery plan. Ma soprattutto l’uomo che ha riallacciato dopo l’era Salvini forti legami con la cancelliera tedesca Angela Merkel in forza dei suoi molteplici rapporti con personalità tedesche per gli anni passati a Berlino come ambasciatore.è anche l’uomo che ha mantenuto un rapporto franco e ...

