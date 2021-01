ASPI, Tomasi: “Bond collocati offrono solidità finanziaria di assoluto rilievo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – ASPI ha recentemente annunciato il lancio di due Bond sul mercato – l’uno in scadenza nel 2028 l’altro nel 2030 – emissioni che hanno ricevuto una corposa domanda, a conferma della fiducia che il mercato ha dato al Piano industriale 2021-2024, presentato oggi dall’Ad Roberto Tomasi. “Il Piano è stato presentato al mercato per i due Bond recentemente emessi, per i quali c’è stata un’offerta di assoluto riguardo di circa 2 miliardi”, ha affermato l’Ad rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa. “Non ci aspettavamo un’offerta così importante in termini di volumi e di attività”, ha ammesso il numero uno di ASPI, ricordando che queste risorse consentiranno di “coprire” 2 miliardi e 200 milioni di euro di capacità finanziaria della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha recentemente annunciato il lancio di duesul mercato – l’uno in scadenza nel 2028 l’altro nel 2030 – emissioni che hanno ricevuto una corposa domanda, a conferma della fiducia che il mercato ha dato al Piano industriale 2021-2024, presentato oggi dall’Ad Roberto. “Il Piano è stato presentato al mercato per i duerecentemente emessi, per i quali c’è stata un’offerta diriguardo di circa 2 miliardi”, ha affermato l’Ad rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa. “Non ci aspettavamo un’offerta così importante in termini di volumi e di attività”, ha ammesso il numero uno di, ricordando che queste risorse consentiranno di “coprire” 2 miliardi e 200 milioni di euro di capacitàdella ...

