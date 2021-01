Accordo Università del Salento-Assocastelli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: È stato presentato il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ateneo salentino e Assocastelli – Associazione della Proprietà di Castelli, Palazzi e Ville d’Italia dal Rettore Fabio Pollice e dal Presidente nazionale di Assocastelli Ivan Drogo Inglese. Con questo atto l’Università del Salento dà avvio, facendo leva sulle sue ricche e articolate competenze scientifiche e formative, alla collaborazione con una delle più importanti associazioni operanti nella valorizzazione di uno dei principali asset strategici del patrimonio artistico-monumentale italiano: le dimore storiche. Alla base di questo Accordo vi è la volontà di collaborare alla valorizzazione di un immenso patrimonio culturale, costituito da palazzi ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’del: È stato presentato il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ateneo salentino e– Associazione della Proprietà di Castelli, Palazzi e Ville d’Italia dal Rettore Fabio Pollice e dal Presidente nazionale diIvan Drogo Inglese. Con questo atto l’deldà avvio, facendo leva sulle sue ricche e articolate competenze scientifiche e formative, alla collaborazione con una delle più importanti associazioni operanti nella valorizzazione di uno dei principali asset strategici del patrimonio artistico-monumentale italiano: le dimore storiche. Alla base di questovi è la volontà di collaborare alla valorizzazione di un immenso patrimonio culturale, costituito da palazzi ...

OptiBiotix : RT @Labworld_it: Stipulato un accordo di ricerca tra @fondazionemach, Università di Southampton e @OptiBiotix per esplorare gli effetti ben… - mainiggaa : @lellone28__ @romanoauroraa Sono totalmente d’accordo,adesso i prof ci danno un carico di lavoro incredibile e non… - focuscosmo : siamo tutti d'accordo che l'università è un vero e proprio lavoro, full time, con il mobbing, con gli orari fatti m… - Ladyxxx25010506 : @sole24ore Sono d'accordo. Non serve a nulla. Inoltre le università inglesi sono davvero scarse. Oxford sforna stud… - utzi_26 : Questa pagliacciata del chiamarlo 'Avvocato' come se fosse offensivo, fa abbastanza ridere sorpattutto perché si so… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Università Salento chiama Cina, accordo fra le università www.ilsudonline.it