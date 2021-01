Uomini e Donne, Sophie Codegoni bacia Matteo e piange per Giorgio: le anticipazioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I due troni classici di Uomini e Donne con protagonisti Sophie Codegoni e Davide Donadei sono in una fase stagnante. Nessuno dei due è ancora giunto a una scelta e sono entrambi molto indecisi; almeno questo è quanto trapela dalle registrazioni dell’ultima puntata del dating-show di Canale 5. In una nuova puntata del trono classico, Sophie ha baciato uno dei suoi corteggiatori, per poi piangere per un altro, e Davide ha scelto una corteggiatrice per un’esterna da sogno, ferendo i sentimenti dell’altra pretendente. Di questo e molto altro vi parliamo nel nostro articolo. Uomini e Donne, Davide e Sophie ancora combattuti Nella giornata di martedì, 19 gennaio 2021, si sono tenute le registrazioni di una nuova puntata di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I due troni classici dicon protagonistie Davide Donadei sono in una fase stagnante. Nessuno dei due è ancora giunto a una scelta e sono entrambi molto indecisi; almeno questo è quanto trapela dalle registrazioni dell’ultima puntata del dating-show di Canale 5. In una nuova puntata del trono classico,hato uno dei suoi corteggiatori, per poire per un altro, e Davide ha scelto una corteggiatrice per un’esterna da sogno, ferendo i sentimenti dell’altra pretendente. Di questo e molto altro vi parliamo nel nostro articolo., Davide eancora combattuti Nella giornata di martedì, 19 gennaio 2021, si sono tenute le registrazioni di una nuova puntata di ...

