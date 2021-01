Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 20 gennaio: Sophie bacia Giorgio, Aurora e Giancarlo accusati di complotto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Prosegue senza sosta la programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio, precisamente alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Nello specifico, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Giancarlo frequenta Alessandra ma pensa ancora ad Aurora Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Terzo appuntamento settimanale diProsegue senza sosta la programmazione di. Nel primo pomeriggio, precisamente alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Nello specifico, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte ledettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over:frequenta Alessandra ma pensa ancora adLedella puntata odierna die ...

