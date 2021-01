Trasferito il gregge di Agitu, l'imprenditrice assassinata. Polemiche in Trentino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il gregge di Agitu Ideo Gudeta è stato Trasferito dalla stalla di maso Filzerhof, in val dei Mocheni dove si stava prendendo cura di loro la 20enne Beatrice del Zott. Gli animali sono stati destinati ad alcuni allevatori sparsi per la provincia,resisi disponibili ad accoglierli. Una scelta che ha suscitato Polemiche, poiché in molti si sono chiesti se questo implicherà la fine definitiva del progetto della pastora e imprenditrice etiope assassinata e cosa ne sarà degli oltre 100mila euro raccolti tramite una campagna di crowdfunding ancora in corso. Agitu, uccisa da un suo collaboratore, reo confesso, lo scorso 29 dicembre, aveva fondato l’azienda biologica La Capra Felice, che promuoveva un modello di business sostenibile, per vivere in armonia con la natura e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) IldiIdeo Gudeta è statodalla stalla di maso Filzerhof, in val dei Mocheni dove si stava prendendo cura di loro la 20enne Beatrice del Zott. Gli animali sono stati destinati ad alcuni allevatori sparsi per la provincia,resisi disponibili ad accoglierli. Una scelta che ha suscitato, poiché in molti si sono chiesti se questo implicherà la fine definitiva del progetto della pastora eetiopee cosa ne sarà degli oltre 100mila euro raccolti tramite una campagna di crowdfunding ancora in corso., uccisa da un suo collaboratore, reo confesso, lo scorso 29 dicembre, aveva fondato l’azienda biologica La Capra Felice, che promuoveva un modello di business sostenibile, per vivere in armonia con la natura e ...

Agitu, polemiche in Trentino dopo il trasferimento del gregge

