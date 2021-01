Storia dell’ingegner Mario Tchou dell’Olivetti | che riuscì a battere sul tempo l’Ibm

Leggi su wired

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel 2021 ricorre il 60esimo anniversario dalla morte di, l’ingegnere della Olivetti che progettò Elea 9003, il primo computer italiano, prematuramente scomparso all’età di soli 36 anni. Nato a Roma il 26 giugno 1924,era figlio di un diplomatico cinese che lavorava all’ambasciata della Cina imperiale presso il Vaticano.ebbe un’istruzione italiana prima di specializzarsi negli Stati Uniti. Diplomatosi al liceo classico Torquato Tasso di Roma, iniziò gli studi universitari alla Sapienza per poi continuarli oltre oceano, dove si laureò in ingegneria elettronica a Washington nel 1947. Dopo essersi spostato a New York,conseguì un master al Polytechnic Institute of Brooklyn con una tesi sulla diffrazione ultrasonica. Cominciò inoltre a insegnare, prima ...