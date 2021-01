Scostamento, via libera dal Parlamento ad altri 32 miliardi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con 291 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto, l’Assemblea del Senato ha approvato la proposta di risoluzione della maggioranza sull’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine. Da parte sua, invece, l’aula della Camera l’ha approvata con 523 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti. Dal Parlamento, quindi, arriva il via libera al sesto Scostamento di bilancio dall’inizio della pandemia. Questa volta per 32 miliardi come indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, a valere per 35 miliardi in termini di fabbisogno, per 40 miliardi per il saldo netto del bilancio dello Stato in termini di competenza, per 50 miliardi di in termini di cassa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con 291 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto, l’Assemblea del Senato ha approvato la proposta di risoluzione della maggioranza sull’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine. Da parte sua, invece, l’aula della Camera l’ha approvata con 523 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti. Dal, quindi, arriva il viaal sestodi bilancio dall’inizio della pandemia. Questa volta per 32come indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, a valere per 35in termini di fabbisogno, per 40per il saldo netto del bilancio dello Stato in termini di competenza, per 50di in termini di cassa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

ROMA (ITALPRESS) – Con 291 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto, l'Assemblea del Senato ha approvato la proposta di risoluzione della maggioranza sull'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine.

Approvato lo scostamento di bilancio: altri 32 miliardi per ristori, cig e blocco licenziamenti

La Camera ha approvato lo scostamento di bilancio per ulteriori 32 miliardi. Le risorse saranno impiegate prevalentemente per il nuovo decreto

La Camera ha approvato lo scostamento di bilancio per ulteriori 32 miliardi. Le risorse saranno impiegate prevalentemente per il nuovo decreto