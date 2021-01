Peschereccio sequestrato in Libia | ora arriva una multa di 2000 euro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Oltre il danno anche la beffa: l’armatore dell’Antartide, uno dei due pescherecci sequestrati per 108 giorni in, ha ricevuto dalla Capitaneria di Mazara del Vallo (Trapani) unadi 2mila. Motivo? Su 12 giorni di fermo biologico, effettuati nel 2019, ne ha comunicati nove. Basterebbe comunicare gli ultimi tre, ma i dati, come

Ultime Notizie dalla rete : Peschereccio sequestrato

Per l’armatore dell’Antartide, uno dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati per oltre cento giorni in Libia, è arrivata anche ...La Capitaneria contesta all'Antartide di non avere comunicato tre giorni del fermo biologico del 2019. L'armatore: "Ci hanno ribato la ...