Paratici: “Abbiamo fiducia in Pirlo. Giocando ogni tre giorni è normale alternare prestazioni buone e meno buone” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato così a Rai Sport a pochi minuti dalla sfida di Supercoppa contro il Napoli: “Pirlo è il nostro allenatore, Abbiamo fiducia in lui. Abbiamo fatto partite molto buone, altre meno, ma è normale visto che si gioca ogni tre giorni. Giocheremo al massimo questa finale, cercando di vincere. Abbiamo recuperato Cuadrado, siamo contenti perché è molto importante per noi. Sarà della partita”. Cosa vi aspettate che vi dia Ronaldo?“Quello che ci dà sempre, ossia il suo carisma e la sua personalità, l’appoggio alla squadra. Al di là dei gol è un calciatore importante per tutto quello che dà dentro e fuori dal campo”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fabio, direttore sportivo della Juventus, ha parlato così a Rai Sport a pochi minuti dalla sfida di Supercoppa contro il Napoli: “è il nostro allenatore,in lui.fatto partite molto, altre, ma èvisto che si giocatre. Giocheremo al massimo questa finale, cercando di vincere.recuperato Cuadrado, siamo contenti perché è molto importante per noi. Sarà della partita”. Cosa vi aspettate che vi dia Ronaldo?“Quello che ci dà sempre, ossia il suo carisma e la sua personalità, l’appoggio alla squadra. Al di là dei gol è un calciatore importante per tutto quello che dà dentro e fuori dal campo”. Foto: ...

