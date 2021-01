Netflix vola in borsa dopo boom abbonati e possibile piano di buyback

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Tele) –spicca il volo in, attestandosi a 571,5, con un aumento del 13,90%. Ciò è merito della trimestrale del colosso dei video on-demand: glisono lievitati di 8,5 milioni nel quarto trimestre 2020, oltre i 6,4 milioni stimati, arrivando ad un totale di 203,7 milioni. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 580,6 e successiva a quota 601,5. Supporto a 559,7. I mercato ha anche apprezzato il fatto che la società non avrà più bisogno di raccogliere fondi tramite l’emissione di debito per finanziare le operazioni giornaliere e che non esclude undiper distribuire fondi ai suoi azionisti. “Continueremo a investire in modo aggressivo nelle opportunità di crescita che ...