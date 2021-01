Macaluso: minuto silenzio in aula Camera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha invitato l’aula di Montecitorio a un minuto di silenzio in ricordo di Emanuele Macaluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Il presidente della, Roberto Fico, ha invitato l’di Montecitorio a undiin ricordo di Emanuele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È morto il "migliorista" Emanuele Macaluso

Emanuele Macaluso, esponente della corrente migliorista del Pci e amico personale di Giorgio Napolitano, è morto oggi all'età di 96 anni ...

