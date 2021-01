L’addio della Polverini al partito fantasma. Tutti a sparare sull’ex sindacalista, ma nessuno dice che Forza Italia non c’è più (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Renata Polverini ha votato alla Camera la fiducia al governo Conte ed ha subito conquistato i trend sui social. “Voltagabbana”, “responsabile”, “costruttrice” (“pontefice”), “volenterosa”? A parte il profluvio di aggettivi che l’hanno subito incorniciata alcune considerazioni sono d’obbligo. La Polverini, che ricordiamo è stata governatrice della Regione Lazio con il centro-destra, non è una centrista ma è proprio una donna della destra dura essendo stata anche segretaria del sindacato Ugl dove ha fatto tutta la gavetta prima della Politica con la P maiuscola. Eppure si sa che gli estremi si toccano e così Renata ha sempre subito una sorta di fascinazione per la sinistra, provenendo lei dalla destra sociale. Il suo ex marito Massimo Cavicchioli era un sindacalista Cgil. Vi ricordate ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Renataha votato alla Camera la fiducia al governo Conte ed ha subito conquistato i trend sui social. “Voltagabbana”, “responsabile”, “costruttrice” (“pontefice”), “volenterosa”? A parte il profluvio di aggettivi che l’hanno subito incorniciata alcune considerazioni sono d’obbligo. La, che ricordiamo è stata governatriceRegione Lazio con il centro-destra, non è una centrista ma è proprio una donnadestra dura essendo stata anche segretaria del sindacato Ugl dove ha fatto tutta la gavetta primaPolitica con la P maiuscola. Eppure si sa che gli estremi si toccano e così Renata ha sempre subito una sorta di fascinazione per la sinistra, provenendo lei dalla destra sociale. Il suo ex marito Massimo Cavicchioli era unCgil. Vi ricordate ...

