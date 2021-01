Il saluto ironico di Greta a Trump: 'Un vecchietto felice con un gran futuro, che bello da vedere' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Sembra un uomo anziano molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!'. È quanto ha scritto in un tweet l'attivista con una foto di che dice addio alla Casa Bianca ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Sembra un uomo anziano moltoche guarda a unbrillante e meraviglioso. Cheda!'. È quanto ha scritto in un tweet l'attivista con una foto di che dice addio alla Casa Bianca ...

Il saluto ironico di Greta a Trump: «Un vecchietto felice con un gran futuro»

«Sembra un uomo anziano molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!». È quanto ha scritto in un tweet l'attivista Greta Thunberg con ...

«Sembra un uomo anziano molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!». È quanto ha scritto in un tweet l'attivista Greta Thunberg con ...Dopo aver mentito sulla sua età, Cecilia Caprotti è diventata protagonista di meme e simpatici commenti sui social. Il popolo del web, ...