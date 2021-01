Governo, lo scenario: Conte, obiettivo ampliare la maggioranza (e in fretta), nodo Commissioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La verità non è sempre nei numeri. I 156 voti con cui ieri il Senato ha accordato la fiducia a Giuseppe Conte sono buoni per sopravvivere, ma non per governare. Dietro l'aritmetica... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La verità non è sempre nei numeri. I 156 voti con cui ieri il Senato ha accordato la fiducia a Giuseppesono buoni per sopravvivere, ma non per governare. Dietro l'aritmetica...

TgLa7 : #Governo, #Zingaretti: Iv inaffidabile in ogni scenario - petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Si attende la mossa di Conte. Appello di Di Maio ai ‘costruttori’. #Zingaretti: ‘Ita… - lorepregliasco : Uno scenario molto plausibile sembra essere: il governo avrà la fiducia, ma non la maggioranza dei componenti del S… - ciolonap : RT @mattinodinapoli: Governo, scenario: Conte, l'obiettivo è ampliare la maggioranza (in fretta), nodo Commissioni - mattinodinapoli : Governo, scenario: Conte, l'obiettivo è ampliare la maggioranza (in fretta), nodo Commissioni -