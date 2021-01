Governo, crisi in diretta: Conte 50 minuti da Mattarella. Delrio: «Ora serve esecutivo solido» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) crisi di Governo. Dopo il vertice di maggioranza del pomeriggio, il premier Giuseppe Conte stasera ha lasciato Palazzo Chigi ed è salito al Quirinale, per un incontro con... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 gennaio 2021)di. Dopo il vertice di maggioranza del pomeriggio, il premier Giuseppestasera ha lasciato Palazzo Chigi ed è salito al Quirinale, per un incontro con...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - Luis_uk : @ClaudioCrosara @fattoquotidiano Va beh vai a farti un brodo.. se vuoi vedere il nulla basta guardare l’opposizione… - gettasofia : RT @ImolaOggi: La 'non-crisi' di un governo mendicante e delegittimato: una finzione non può durare -