Formazioni ufficiali Juve Napoli | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ledimatch valido per la finale di Supercoppa Italiana: leEcco gli schieramentidi, match valido per la finale di Supercoppa Italiana.NTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. Allenatore: Pirlo.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso. Leggi su Calcionews24.com

_SiGonfiaLaRete : ?? #JuventusNapoli, le formazioni ufficiali: #Gattuso ha deciso su #Petagna e #Mertens - BelpassoAlberto : RT @MGuardasole: ?? FORMAZIONI UFFICIALI: ?? Juve: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kul… - GoalItalia : Cuadrado, McKennie e Kulusevski dal 1', fuori Morata ???? Petagna stringe i denti e parte titolare ?? Le formazion… - watac105 : RT @calciomercatoit: #Supercoppa, le formazioni ufficiali di #JuventusNapoli #Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ma… - calciomercatoit : #Supercoppa, le formazioni ufficiali di #JuventusNapoli #Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly,… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Goal.com

Tutto pronto per Juventus-Napoli, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida valida per la Supercoppa Italiana Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, partita valida per l ...JUVENTUS NAPOLI FORMAZIONI – Ci siamo! Tra pochissimo Juventus e Napoli scenderanno in campo al Mapei Stadium per la Supercoppa italiana. Le due compagini arrivano alla sfida grazie alla vittoria del ...