F1, Sebastian Vettel: “Non ho bisogno di capire la decisione della Ferrari” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sebastian Vettel non rimpiange il passato e si prepara per una nuova sfida con Aston Martin. Il tedesco, scaricato da Ferrari al termine della stagione 2020, si appresta al debutto con il famoso brand inglese accanto al canadese Lance Stroll. L’ex alfiere della Red Bull sarà uno dei tanti piloti che nel 2021 scenderanno in pista con una formazione differente. Ricordiamo infatti anche i cambi di casacca dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), dell’australiano Daniel Ricciardo (McLaren) e del messicano Sergio Perez (Red Bull). Il quattro volte campione del mondo, in una lunga intervista a ‘RACER’, ha ripercorso il momento della rottura con la Rossa, avvenuto di fatto dopo un contatto telefonico con il team principal Mattia Binotto. Vettel ha affermato: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)non rimpiange il passato e si prepara per una nuova sfida con Aston Martin. Il tedesco, scaricato daal terminestagione 2020, si appresta al debutto con il famoso brand inglese accanto al canadese Lance Stroll. L’ex alfiereRed Bull sarà uno dei tanti piloti che nel 2021 scenderanno in pista con una formazione differente. Ricordiamo infatti anche i cambi di casacca dello spagnolo Carlos Sainz (), dell’australiano Daniel Ricciardo (McLaren) e del messicano Sergio Perez (Red Bull). Il quattro volte campione del mondo, in una lunga intervista a ‘RACER’, ha ripercorso il momentorottura con la Rossa, avvenuto di fatto dopo un contatto telefonico con il team principal Mattia Binotto.ha affermato: ...

