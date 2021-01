(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la sigla sul preliminare di compravendita del Calcio, Joe Tacopina aspetta ilper avviare con il suo staff il rilancio del sodalizio di via Magenta. Ad oggi il soggetto deputato alla gestione della società etnea rimane lache tra scadenze e stipendi dovrà tirare fuoripochi giorni circa 2 milioni di euro. Va precisato che il preliminare condizionato siglato da Tacopina non è vincolante all’acquisto, ma se il Calcionon dovesse andare nelle mani dell'avvocato, laha comunque l'obbligo di continuare alla luce delle garanzie che ha dato al Tribunale di(che non è un privato) che ne attestano le capacità finanziare e la certezza di poter andare avanti assicurando la continuità aziendale e ricevendo la fiducia ...

ItaSportPress : Closing Catania, è corsa contro il tempo. I debiti che la Sigi deve ridurre entro febbraio - - news_catania : Ferraù a NC: “A Tacopina direi di sì! Ecco la data del closing” - news_catania : #LaSicilia - #Tacopina: '#closing tra 10-15 giorni' - news_catania : Ferraù a NC: “Siamo già al lavoro per il closing” - TgrSicilia : #Calcio. Il #Catania passa all'imprenditore Joe #Tacopina. Il closing entro fine gennaio. Tra poco in campo i rosso… -

Ultime Notizie dalla rete : Closing Catania

Dopo la sigla sul preliminare di compravendita del Calcio Catania, Joe Tacopina aspetta il closing per avviare con il suo staff il rilancio del sodalizio di via Magenta. Ad oggi il soggetto deputato a ...Giovanni Ferraù, presidente della Sigi proprietaria del Catania, così come riporta “NewsCatania” ha dichiarato:“Il closing vero e proprio ci sarà tra poco più di un mese. In tanti mi hanno chiesto di ...