Chieti, è morto Matteo Giansalvo: il 18enne era stato colpito con un rullo dal fratello (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . È morto Matteo Giansalvo, il giovane di 18 anni di Miglianico (Chieti) che era arrivato domenica in condizioni gravissime all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate al culmine di una lite con il fratello maggiore Giuseppe, di ventuno anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressore è ai domiciliari.

