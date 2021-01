Arrestato in Turchia un foreign fighters italiano che combatteva per Al Nusra (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mauro Indelicato Il ragazzo di 24 anni è di origine abruzzese: gli inquirenti dela Digos di Pescara controllavano le sue mosse dal 2014, anno in cui è andato in Siria per combattere tra le fila di Al Nusra. Ieri l'arresto in Turchia e la consegna alle nostre autorità In manette in Turchia un foreign fighters italiano che in questi ultimi anni ha combattuto in Siria tra le fila di Jabhat Al Nusra, il gruppo jihadista impegnato soprattutto nella provincia di Idlib contro l'esercito siriano. A comunicarlo è stata la Questura di Pescara, la quale è arrivata all'arresto del terrorista italiano dopo più di sei anni di indagine. Tutto è infatti iniziato, così come reso noto dagli stessi inquirenti della città abruzzese, sul finire del 2014. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mauro Indelicato Il ragazzo di 24 anni è di origine abruzzese: gli inquirenti dela Digos di Pescara controllavano le sue mosse dal 2014, anno in cui è andato in Siria per combattere tra le fila di Al. Ieri l'arresto ine la consegna alle nostre autorità In manette inunche in questi ultimi anni ha combattuto in Siria tra le fila di Jabhat Al, il gruppo jihadista impegnato soprattutto nella provincia di Idlib contro l'esercito siriano. A comunicarlo è stata la Questura di Pescara, la quale è arrivata all'arresto del terroristadopo più di sei anni di indagine. Tutto è infatti iniziato, così come reso noto dagli stessi inquirenti della città abruzzese, sul finire del 2014. ...

