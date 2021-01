Traffico Roma del 19-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Luceverdeda Simone Cerchiara Buonasera hai trovati a questo aggiornamento sul Raccordo Anulare lunghe code a causa di un incidente code per incidente nella carreggiata esterna tra l’uscita Ardeatina il bivio per l’autostrada per Napoli venuta verso ilin altre zone didisagi persulla via Appia Nuova abbiamo code tra l’appia Pignatelli e via delle Capannelle sul viadotto della Magliana per lavori code verso la Portuense e in direzione Fiumicino in zona Talenti vicino via Ugo Ojetti chiusa via Lorenzini chiusura per lavori e possibili disagi sulla via Cristoforo Colombo spostamenti in corso in uscita darallentamenti dettagli di queste altre notizie potete consultarli nel sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...