Tra paure e misteri: buon compleanno, David Lynch! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il regista David Lynch compie 75 anni, e soltanto chi ama visceralmente il cinema sa quanto il solo pronunciare il suo nome sia in grado di dividere le folle!Partendo dalla propria personale visione del mondo, David Lynch è in grado di crearne di infiniti e immortali, sempre curioso esploratore della psiche e del recondito dell’animo umano. “Boy Lights Fire”, di David Lynch © nytimes.comCome in molti sapranno, Lynch non è approdato subito al cinema: la sua prima formazione è infatti di tipo artistico, pittorico per la precisione, ma lo stile che adotta si sposa perfettamente con l’estetica cinematografica. Vige l’oscuro, l’inquietudine, un pericoloso senso di solitudine e di vuoto, come se il singolo fosse alle prese con una moltitudine di presenze estranee e minacciose.Questo tema è ripreso in due dei lavori più famosi del regista: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il registaLynch compie 75 anni, e soltanto chi ama visceralmente il cinema sa quanto il solo pronunciare il suo nome sia in grado di dividere le folle!Partendo dalla propria personale visione del mondo,Lynch è in grado di crearne di infiniti e immortali, sempre curioso esploratore della psiche e del recondito dell’animo umano. “Boy Lights Fire”, diLynch © nytimes.comCome in molti sapranno, Lynch non è approdato subito al cinema: la sua prima formazione è infatti di tipo artistico, pittorico per la precisione, ma lo stile che adotta si sposa perfettamente con l’estetica cinematografica. Vige l’oscuro, l’inquietudine, un pericoloso senso di solitudine e di vuoto, come se il singolo fosse alle prese con una moltitudine di presenze estranee e minacciose.Questo tema è ripreso in due dei lavori più famosi del regista: ...

DiDurfort : RT @vitadaMaestra_: Vieni, inseguimi tra i cunicoli della mia mente tastando al buio gli spigoli acuti delle mie paure. Trovami nell'angol… - Folle86699519 : passa così tutta da qui la vita che non torna più se… non sei più tu a viverla così e come piace a te vivila senza… - francescocolucc : RT @oss_romano: #19gennaio Una vena noir tra ansie e paure. Più che una semplice autrice, la scrittrice statunitense è un capitale cultural… - GiuseppeGp86g : RT @oss_romano: #19gennaio Una vena noir tra ansie e paure. Più che una semplice autrice, la scrittrice statunitense è un capitale cultural… - AntonellaChessa : RT @vitadaMaestra_: Vieni, inseguimi tra i cunicoli della mia mente tastando al buio gli spigoli acuti delle mie paure. Trovami nell'angol… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra paure Ore 19 - Tra paure e speranze La Prealpina Tra paure e misteri: buon compleanno, David Lynch!

Come in molti sapranno, Lynch non è approdato subito al cinema: la sua prima formazione è infatti di tipo artistico, pittorico per la precisione, ma lo stile che adotta si sposa perfettamente con ...

Milan, Ibrahimovic felice: “Con Mandzukic faremo più paura” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Zlatan Ibrahimovic ieri era molto contento per la vittoria sul Cagliari e per l'arrivo di Mario Mandzukic ...

Come in molti sapranno, Lynch non è approdato subito al cinema: la sua prima formazione è infatti di tipo artistico, pittorico per la precisione, ma lo stile che adotta si sposa perfettamente con ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Zlatan Ibrahimovic ieri era molto contento per la vittoria sul Cagliari e per l'arrivo di Mario Mandzukic ...