Senato, Salvini a Conte: “Mettere in discussione un Governo che ha fallito è un dovere” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ci fosse un Governo che ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore dell’attività economica, noi da fuori diciamo: smettete di litigare perché state facendo cose buone e andate avanti. Siamo gli ultimi, Mettere in discussione un Governo che ha fallito su tutto non è un diritto ma un dovere di ogni cittadino italiano“. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il corso del suo intervento al Senato in risposta alle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Mi scuso a nome di qualche collega perché qui la preoccupazione è perdere la poltrona, mentre per molti italiani è perdere il lavoro – ha aggiunto Salvini -. Dibattito surreale, per qualcuno qui il ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ci fosse unche ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore dell’attività economica, noi da fuori diciamo: smettete di litigare perché state facendo cose buone e andate avanti. Siamo gli ultimi,inunche hasu tutto non è un diritto ma undi ogni cittadino italiano“. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo, durante il corso del suo intervento alin risposta alle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe. “Mi scuso a nome di qualche collega perché qui la preoccupazione è perdere la poltrona, mentre per molti italiani è perdere il lavoro – ha aggiunto-. Dibattito surreale, per qualcuno qui il ...

