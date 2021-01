Scrittori | 100 anni fa nasceva Eugenio Corti | celebrazioni dal suo editore Ares

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - Centofalo scrittore(21 gennaio 1921 - 4 febbraio 2014): sono diverse le iniziative in programma per, la casa editrice milanese con cui pubblicò nel 1983 la grande saga del "Cavallo rosso", il suo capolavoro, e che da allora ha pubblicato tutte le opere dell'autore brianteo. In primavera usciranno pergli inediti "Diari di guerra e di pace" (a cura di Vanda): un'opera che getta nuova luce sul cantiere profondo della scrittura di. Stilati dallo scrittore nel corso del secondo conflitto mondiale e subito dopo, raccolti in diciassette quaderni conservati dalla moglie Vanda e ora proposti nella loro integralità, questi diari coprono un arco temporale che va dal 18 novembre ...