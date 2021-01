Quando finisce il Grande Fratello Vip? La nuova data (e le reazioni dei concorrenti) (Di martedì 19 gennaio 2021) Quando finisce il Grande Fratello Vip? A chiederselo sono gli amanti del reality di Canale 5, ma anche e soprattutto i concorrenti che da mesi sono ormai chiusi nella casa più spiata d’Italia. Insieme a loro il pubblico di Canale 5 ha trascorso le festività natalizie e il Capodanno: ma Quando ci sarà la finale? Il programma è stato allungato e inizialmente la data per la serata finale era stata fissata all’8 febbraio. Sarà davvero così? Quando finisce il Grande Fratello Vip? La nuova data “La fine del programma si avvicina e presto vi darò qualche informazione”. E’ questo quello che ieri, durante la puntata del lunedì, il conduttore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021)il? A chiederselo sono gli amanti del reality di Canale 5, ma anche e soprattutto iche da mesi sono ormai chiusi nella casa più spiata d’Italia. Insieme a loro il pubblico di Canale 5 ha trascorso le festività natalizie e il Capodanno: maci sarà la finale? Il programma è stato allungato e inizialmente laper la serata finale era stata fissata all’8 febbraio. Sarà davvero così?il? La“La fine del programma si avvicina e presto vi darò qualche informazione”. E’ questo quello che ieri, durante la puntata del lunedì, il conduttore ...

