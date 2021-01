Pallanuoto | preolimpico femminile Trieste 2021 | i risultati e le classifiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) La Nazionaledisi gioca l’ultima chance per qualificarsi alle Olimpiadi giapponesi: sarà proprio, dal 19 al 24 gennaio, ad ospitare ileuropeo. Saranno due, delle otto partecipanti, le formazioni che riusciranno a strappare il pass a cinque cerchi (ovvero le due finaliste di questo torneo). Il Setterosa di Paolo Zizza è inserito nel girone A con Paesi Bassi, Francia e Slovacchia. Tutte le otto squadre si qualificheranno ai quarti di finale, dunque le tre giornate dei gironi serviranno a delineare il tabellone per gli scontri diretti. Di seguito ie leaggiornate. IMARTEDI 19 GENNAIO – PRIMA GIORNATA 14.00 Ungheria-Israele (Girone B) 27-2 16.00 Grecia-Kazakistan (Girone B) 13-5 18.00 ...

Data, orario e come vedere oggi in tv e streaming Italia-Francia, match del Preolimpico di Trieste 2021: tutto quel che c'è da sapere ...