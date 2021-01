L'ex moglie di Conte: "Lo incoraggio in privato" Poi la stoccata contro Renzi (Di martedì 19 gennaio 2021) Valentina Dardari Valentina Fico, l’ex moglie di Giuseppe Conte, ha commentato il discorso dell’ex coniuge alla Camera "Lo incoraggio in privato...". In una intervista rilasciata via mail al Corriere della Sera Valentina Fico, l’ex moglie del premier Giuseppe Conte, ha commentato il discorso dell’ex coniuge tenuto alla Camera. L'ex moglie sostiene il premier La Fico ha apprezzato le parole dette dal presidente del Consiglio, “il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il Parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica”. Insomma, il loro rapporto, anche una volta finito il matrimonio, sembra essere rimasto buono. L’ex moglie ha 46 anni ed è ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Valentina Dardari Valentina Fico, l’exdi Giuseppe, ha commentato il discorso dell’ex coniuge alla Camera "Loin...". In una intervista rilasciata via mail al Corriere della Sera Valentina Fico, l’exdel premier Giuseppe, ha commentato il discorso dell’ex coniuge tenuto alla Camera. L'exsostiene il premier La Fico ha apprezzato le parole dette dal presidente del Consiglio, “il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il Parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica”. Insomma, il loro rapporto, anche una volta finito il matrimonio, sembra essere rimasto buono. L’exha 46 anni ed è ...

