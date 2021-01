Khrystyna Novak scomparsa | chi è transitato nella sua casa? Analisi sui dati router wi-fi

Leggi su urbanpost

(Di martedì 19 gennaio 2021): sono stati concessi gli arresti domiciliari al fidanzato della 29enne ucraina di cui si sono perse le tracce lo scorso 2 novembre ad Orentano, in provincia di Pisa. Tra le ipotesi al vaglio della magistratura anche quella secondo cui la sparizione sarebbe collegata all’arresto dell’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti.: concessi i domiciliari al fidanzato Come rende noto il programma di Rai 3, Chi l’ha visto?, sono stati concessi gli arresti domiciliari al convivente di. Airam Gonzalez prima sarebbe stato sottoposto a un lungo interrogatorio, durato oltre 3 ore, e poi trasferito ai domiciliari. Secondo quanto riferito dal suo legale difensore, lui non ha idea di cosa possa essere accaduto alla sua fidanzata ...