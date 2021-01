Governo: ok Senato a fiducia con 156 sì,applausi maggioranza (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Il Senato conferma la fiducia al Governo Conte II con 156 voti favorevoli. I voti contrari sono 140, gli astenuti 16. Il risultato del voto viene accolto dalla maggioranza con un applauso nell'emiciclo. "Rispetto alle premesse e alle speranze di Conte e Casalino, le cose non sono andate come speravano. Sentivo parlare di decine di responsabili ma al netto di casi singoli, dall'altra parte ce ne sono di più, il centrodestra ha mantenuto la sua compattezza e non era scontato. Ho parlato con Salvini, parlerò con Berlusconi. Ora dobbiamo chiedere un colloquio con il Colle", ha detto la leader di FI, Giorgia Meloni, a Fuori dal coro su Rete 4. "La sinistra, che si considera al di sopra delle regole, ritiene che il Presidente Mattarella in questo caso chiudera' un occhio, ma ho troppo rispetto del Presidente ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Ilconferma laalConte II con 156 voti favorevoli. I voti contrari sono 140, gli astenuti 16. Il risultato del voto viene accolto dallacon un applauso nell'emiciclo. "Rispetto alle premesse e alle speranze di Conte e Casalino, le cose non sono andate come speravano. Sentivo parlare di decine di responsabili ma al netto di casi singoli, dall'altra parte ce ne sono di più, il centrodestra ha mantenuto la sua compattezza e non era scontato. Ho parlato con Salvini, parlerò con Berlusconi. Ora dobbiamo chiedere un colloquio con il Colle", ha detto la leader di FI, Giorgia Meloni, a Fuori dal coro su Rete 4. "La sinistra, che si considera al di sopra delle regole, ritiene che il Presidente Mattarella in questo caso chiudera' un occhio, ma ho troppo rispetto del Presidente ...

