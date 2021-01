Gabry Ponte deve sottoporsi ad una delicata operazione: «È una malattia degenerativa!» (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabry Ponte con un lungo post su Instagram ha lasciato i followers completamente senza parole. Il noto disc jockey, con un sorriso dal sapore amaro, ha comunicato loro di essere ricoverato in ospedale e che a breve dovrà sottoporsi ad una delicata operazione al cuore. Per la prima volta, Gabry Ponte ha parlato della sua malattia cardiaca congenita e degenerativa. Un post che ha fatto immediatamente preoccupare i fan, i quali hanno lasciato numerosi messaggi d’affetto: “Forza Gabry, ti vogliamo bene”; “Siamo tutti con te” e ancora “In bocca al lupo”. Sicuramente le parole dei suoi ammiratori lo aiuteranno a sentirsi un po’ meglio e ad affrontare con più coraggio questa difficile sfida. Leggi anche –> Marta Flavi ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021)con un lungo post su Instagram ha lasciato i followers completamente senza parole. Il noto disc jockey, con un sorriso dal sapore amaro, ha comunicato loro di essere ricoverato in ospedale e che a breve dovràad unaal cuore. Per la prima volta,ha parlato della suacardiaca congenita e degenerativa. Un post che ha fatto immediatamente preoccupare i fan, i quali hanno lasciato numerosi messaggi d’affetto: “Forza, ti vogliamo bene”; “Siamo tutti con te” e ancora “In bocca al lupo”. Sicuramente le parole dei suoi ammiratori lo aiuteranno a sentirsi un po’ meglio e ad affrontare con più coraggio questa difficile sfida. Leggi anche –> Marta Flavi ...

