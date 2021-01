Daydreamer anticipazioni | YIGIT ancora contro CAN… e fa uno strano incontro!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 19 gennaio 2021) La “tenacia” di(Utku Ates) contraddistinguerà le puntate italiane di– Le Ali del Sogno in onda nei prossimi mesi. Nel momento in cui Sanem Aydin (Demet Ozdemir) si riavvicinerà a Can Divit (Can Yaman), l’editore andrà infatti letteralmente in escandescenze e tenterà di far passare il tuttofare Bulut Cevher (Ahmet Olgun Sunaer) dalla sua parte. Ogni sua mossa sembrerà però vana…– Le Ali del Sogno, news:cerca di sabotare la Fikri Harika Leindicano che tutto si innescherà quando, di fronte all’ennesimo rifiuto di Sanem di sposarlo,si accorderà con il rivenditore Yemal per fare arrestare tutti quelli che si staranno impegnando per far rinascere la Fikri Harika, fallita a causa della partenza improvvisa di Can dalla Turchia. In ...