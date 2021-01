Crisi di Governo, quanto ci costi? Miliardi in fumo e fragilità internazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato il disco verde alla Camera con con 321 sì, il Presidente del Consiglio Conte è oggi al delicato passaggio di Palazzo Madama dove va in scena l’atto finale della Crisi aperta nei giorni scorsi da Renzi con le dimissioni delle due Ministre Bellanova e Bonetti. Al di là di quel che succederà (i numeri sono risicati ma il Premier seppur con una maggioranza relativa dovrebbe farcela, riuscendo quantomeno a mantenere in piedi l’esecutivo in attesa di nuovi sviluppi nei prossimi giorni) , il nostro Paese nel bel mezzo della pandemia deve fare i conti ancora una volta con una rottura. Un copione, purtroppo, decisamente noto per lo Stivale. “Nei 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 66 governi e 29 presidenti del Consiglio con i continui cambiamenti che hanno un costo “inquantificabile” per il sistema-Paese. Ad affrontare il tema è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato il disco verde alla Camera con con 321 sì, il Presidente del Consiglio Conte è oggi al delicato passaggio di Palazzo Madama dove va in scena l’atto finale dellaaperta nei giorni scorsi da Renzi con le dimissioni delle due Ministre Bellanova e Bonetti. Al di là di quel che succederà (i numeri sono risicati ma il Premier seppur con una maggioranza relativa dovrebbe farcela, riuscendomeno a mantenere in piedi l’esecutivo in attesa di nuovi sviluppi nei prossimi giorni) , il nostro Paese nel bel mezzo della pandemia deve fare i conti ancora una volta con una rottura. Un copione, purtroppo, decisamente noto per lo Stivale. “Nei 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 66 governi e 29 presidenti del Consiglio con i continui cambiamenti che hanno un costo “inquantificabile” per il sistema-Paese. Ad affrontare il tema è ...

