Cagliari-Milan 0-2, Pioli frena: “Scudetto? Siamo in sette” | Serie A News (Di martedì 19 gennaio 2021) Cagliari-Milan ULTIME News - Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato il match della 'Sardegna Arena', vinto 0-2 con doppietta di Zlatan Ibrahimovi? Cagliari-Milan 0-2, Pioli frena: “Scudetto? Siamo in sette” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021)ULTIME- Stefano, tecnico rossonero, ha commentato il match della 'Sardegna Arena', vinto 0-2 con doppietta di Zlatan Ibrahimovi?0-2,: “inPianeta

acmilan : ?? Zlatan's brace seals the deal at the Sardegna Arena. Read all about it ?? - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - SkySport : ULTIM'ORA MILAN Tutti negativi i tamponi Covid-19 La squadra è in partenza per Cagliari #SkySerieA #SerieA… - Mhmdsenpai : RT @TorreGigi: I 12 rigori del #Milan non devono essere giustificati. I rossoneri sono una delle squadre che attaccano di più in Italia. Ol… - Jesuscopter2 : RT @TorreGigi: I 12 rigori del #Milan non devono essere giustificati. I rossoneri sono una delle squadre che attaccano di più in Italia. Ol… -