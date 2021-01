Altri 15 giorni di carcere per Patrick Zaki (Di martedì 19 gennaio 2021) A riferirlo all'Ansa la legale del giovane studente dell'Università di Bologna arrestato in Egitto ormai quasi un anno fa Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) A riferirlo all'Ansa la legale del giovane studente dell'Università di Bologna arrestato in Egitto ormai quasi un anno fa

amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di d… - TgLa7 : #Zaki: Altri 15 giorni di reclusione per lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitt… - RaiNews : Altri 15 giorni di reclusione per #PatrickZaki , lo studente dell'università di Bologna in carcere da quasi un anno… - cotrozzi_lisa : RT @AntoninoGiaimo1: Il 16 gennaio 1969, verso il tramonto, #JanPalach, studente di filosofia, si recò in piazza San Venceslao a Praga, inz… - rob_arci : RT @LauraGaravini: La carcerazione di #zaki è stata estesa di altri 15 giorni. In #Egitto è in corso una violazione sistematica dei diritti… -