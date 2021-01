5 ricette antispreco da preparare con l’olio del tonno in scatola

(Di martedì 19 gennaio 2021) Quando apriamo una scatoletta di tonno, uno dei primissimi gesti è quello di scolare l’olio che contiene. La maggior parte di noi lo ha visto fare alle proprie mamme e quindi ha riprodotto acriticamente quel passaggio. Ma perché lo facciamo? In un periodo storico in cui la riduzione degli sprechi deve diventare un mantra per tutti noi, è giunto il momento di interrogarsi anche su questi piccoli gesti.

Ultime Notizie dalla rete : ricette antispreco

dissapore

Perché buttarlo? Una ricerca ha stabilito che l’olio del tonno in scatola non solo non va scartato, ma può avere effetti benefici per la nostra dieta ...Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri: i tre giudici chef della decima edizione di MasterChef 10. Saranno i cibi afrodisiaci la sorpresa nella Mistery Box della quinta puntata di ...