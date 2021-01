(Di lunedì 18 gennaio 2021) Unaalla, da calciatore e non solo. Per Antonio, detto " Er Cicoria ", i colori giallorossi vanno oltre una semplice squadra di calcio. Ha vissuto tanti momenti ed emozioni, ...

sportli26181512 : Tempestilli: “Roma resterà sempre nella mia vita nonostante le incomprensioni con qualcuno”: Le parole dell’ex calc… - CalcioWeb : L'ex @OfficialASRoma #Tempestilli torna a parlare del club giallorosso -

Ultime Notizie dalla rete : Tempestilli Roma

Corriere dello Sport.it

Una vita alla Roma, da calciatore e non solo. Per Antonio Tempestilli, detto “ Er Cicoria ”, i colori giallorossi vanno oltre una semplice squadra di calcio. Ha vissuto tanti momenti ed emozioni, oltr ...Serie C, si scende in campo per disputare il diciannovesimo turno, l'ultimo del girone di andata: i pronostici sulle partite in programma.