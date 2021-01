Scossa di magnitudo 3 2 con epicentro a Salvitelle | paura ma nessun danno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Unadi3.2 della ‘scala Richter’ è stata registrata nella prima mattinata di oggi, lunedì 18 gennaio, nel territorio della provincia di Salerno. L’è stato individuato nel territorio del Comune di. La conferma arriva, tra l’altro, dal sindaco Maria Antonietta Scelza: “Il buongiorno con una belladi terremoto. Alle 8,31 terra in movimento tra Tanagro, Sele, Alburni con una3.2 quindi abbastanza forte per essere sentita.”. Il terremoto si è sviluppato ad una profondità di 11 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone. Laè stata avvertita in tutto il Vallo di Diano, il Cilento, la vicina Basilicata ed ...