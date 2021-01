Navalny ' processato' in questura La Ue chiede a Mosca di liberarlo subito

(Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Mi processano in, è inaccettabile' dichiara in un video l'attivista politico russo fermato ieri all'aeroporto di. 'Il nonno che sta nel bunker (Putin ndr) ha così paura di tutto da ...

MatteiSalvio : RT @AlienloveAndrea: Apprendo ora da @RadioRadicale che #Navalny starebbe per essere processato direttamente alla stazione di polizia dove… - luca79ind : Russia, Navalny processato a Khimki dopo l'arresto. Tensione tra Mosca e l'Europa - crispadafora : RT @SkyTG24: Russia, Navalny processato a Khimki dopo l'arresto. Tensione tra Mosca e l'Europa - CirlanRada : RT @SkyTG24: Russia, Navalny processato a Khimki dopo l'arresto. Tensione tra Mosca e l'Europa - SkyTG24 : Russia, Navalny processato a Khimki dopo l'arresto. Tensione tra Mosca e l'Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny processato

STATI UNITI/ BIDEN GURAMENTO, CONTO ALLA ROVESCIA News. Conto alla rovescia per il giorno del giuramento di Joe Biden come 46mo presidente degli Stati Uniti. Il presidente eletto ...L'Ema ha costetto Pfizer-BioNTech ha cambiare il processo di fabbricazione ... una moratoria” in attesa di risolvere le diverse dispute con i negoziati. Navalny è atterrato a Mosca ed è stato ...