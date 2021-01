Lavori di pulizia in via Cucciniello, il sindaco: “Inchiesta Coop? Mi fido dei miei uomini” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue oggi in via Cucciniello l’intervento di pulizia straordinaria dei quartieri, predisposto dall’amministrazione comunale con gli operai ed i mezzi speciali della Salerno Pulita. Anche questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto, attraverso un sopralluogo, sincerarsi sul posto dell’intervento ed ha annunciato un incontro con i vertici della società per un cronoprogramma di pulizie che interesserà tutti i rioni. A margine dell’operazione, Rispondendo ai giornalisti il sindaco Napoli è intervenuto anche sulla questione della presunta Inchiesta su irregolarità nel conferimento di incarichi alle Cooperative che coinvolge diversi funzionari del Comune di Salerno ed amministratori locali. “Non ho notizie in merito – ha detto Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue oggi in vial’intervento distraordinaria dei quartieri, predisposto dall’amministrazione comunale con gli operai ed i mezzi speciali della Salerno Pulita. Anche questa mattina ildi Salerno Vincenzo Napoli ha voluto, attraverso un sopralluogo, sincerarsi sul posto dell’intervento ed ha annunciato un incontro con i vertici della società per un cronoprogramma di pulizie che interesserà tutti i rioni. A margine dell’operazione, Rispondendo ai giornalisti ilNapoli è intervenuto anche sulla questione della presuntasu irregolarità nel conferimento di incarichi alleerative che coinvolge diversi funzionari del Comune di Salerno ed amministratori locali. “Non ho notizie in merito – ha detto Napoli ...

