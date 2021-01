Istat, 2020 in deflazione con prezzi in calo dello 0,2% rispetto al 2019. Al Nord flessioni più marcate che al Sud (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si chiude con un flessione dello 0,2% il 2020 dei prezzi italiani. Uno scenario di blanda deflazione, fotografato dall’Istat, che è confermato anche dai dati dell’ultimo mese dell’anno in cui l’indice dei prezzi al consumo ha registrato una diminuzione dello 0,2% rispetto al dicembre 2019 e un incremento dello 0,2% nei confronti di novembre 2019. Dicembre è stato l’ottavo mese consecutivo con prezzi in discesa. Continua ad incidere in modo determinante il costo di gas ed elettricità, spinti al ribasso dalle basse quotazioni petrolifere, e in calo a dicembre del 7,7% su base annua. Per la stessa ragione diminuiscono anche i costi dei trasporti (-1,6%). Scendono anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si chiude con un flessione0,2% ildeiitaliani. Uno scenario di blanda, fotografato dall’, che è confermato anche dai dati dell’ultimo mese dell’anno in cui l’indice deial consumo ha registrato una diminuzione0,2%al dicembree un incremento0,2% nei confronti di novembre. Dicembre è stato l’ottavo mese consecutivo conin discesa. Continua ad incidere in modo determinante il costo di gas ed elettricità, spinti al ribasso dalle basse quotazioni petrolifere, e ina dicembre del 7,7% su base annua. Per la stessa ragione diminuiscono anche i costi dei trasporti (-1,6%). Scendono anche i ...

