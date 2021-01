Inter, LuLa inceppata? No problem! Ora segnano gli altri... (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inter attack! I numeri radiografano, perfettamente, la potenza di fuoco: 45 gol in 18 partite, 5 in più di Napoli e Atalanta, 8 più del Milan (che deve giocare stasera), +10 sulla Juve e +15 sulla ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021)attack! I numeri radiografano, perfettamente, la potenza di fuoco: 45 gol in 18 partite, 5 in più di Napoli e Atalanta, 8 più del Milan (che deve giocare stasera), +10 sulla Juve e +15 sulla ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Inter, #LuLa inceppata? No problem! Ora segnano difensori e centrocampisti... - sportli26181512 : Inter, LuLa inceppata? No problem! Ora segnano gli altri...: Inter, LuLa inceppata? No problem! Ora segnano gli alt… - Gazzetta_it : #Inter, #LuLa inceppata? No problem! Ora segnano difensori e centrocampisti... - Alessan14225205 : @Rodolfo34113504 @NiccccoInter @90ordnasselA L unica cosa che esiste è che Lula non hanno segnato e che l inter ha fatto molte ripartenze. - nellolauro : Asfaltati nonostante la Lula storta. Adelante Inter. #inter #amala #interjuve -

Ultime Notizie dalla rete : Inter LuLa Inter, LuLa inceppata? No problem! Ora segnano gli altri... La Gazzetta dello Sport Inter-Juventus - Barella e Hakimi creano superiorità, Brozo si libera. E le transizioni positive dominano gli spazi

Nel posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A, a San Siro, va in scena il Derby d’Italia. Antonio Conte, per il consueto 3-5-2, non regalo sorprese. Lukaku-Lautaro ...

Inter da scudetto

Il Derby d’Italia/Juve innoqua, vittoria netta dei nerazzurri. Vidal va segno, ma non esulta di Matteo Spaziante L’INTER PERETTA domina la Juventus e si prende il derby d’Italia. Il grande ex Vidal e ...

Nel posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A, a San Siro, va in scena il Derby d’Italia. Antonio Conte, per il consueto 3-5-2, non regalo sorprese. Lukaku-Lautaro ...Il Derby d’Italia/Juve innoqua, vittoria netta dei nerazzurri. Vidal va segno, ma non esulta di Matteo Spaziante L’INTER PERETTA domina la Juventus e si prende il derby d’Italia. Il grande ex Vidal e ...