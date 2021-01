Governo: Salvini, ‘senatori ‘Ikea’, chi salva esecutivo non volenteroso ma complice’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Ormai c’è il senatore Ikea, monti, smonti a seconda delle esigenze. Non sono responsabili, costruttori, uno che cambia idea ogni quarto d’ora è un complice. Non stiamo parlando del Governo De Gasperi, di grandi politici del passato che potevano stare simpatici o antipatici ma che per l’Italia hanno fatto tanto, chi salva il Governo che ha creato più disastro rispetto a tutti gli altri governi dell’Occidente sviluppato non è un volenteroso, ma un complice che pensa alla poltrona, alla cadrega”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Ormai c’è il senatore Ikea, monti, smonti a seconda delle esigenze. Non sono responsabili, costruttori, uno che cambia idea ogni quarto d’ora è un complice. Non stiamo parlando delDe Gasperi, di grandi politici del passato che potevano stare simpatici o antipatici ma che per l’Italia hanno fatto tanto, chiilche ha creato più disastro rispetto a tutti gli altri governi dell’Occidente sviluppato non è un, ma un complice che pensa alla poltrona, alla cadrega”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di Tg2 Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

bendellavedova : Presidente @GiuseppeConteIT, noi abbiamo scelto da sempre. È lei, autodefinitosi “avvocato del popolo”, che fino al… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani non arrivano a maggioranza assoluta di 161 senatori. E non averla in un ramo del Parlamento cosa c… - brontolous : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi salva… - realtavira89 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Domani non arrivano a maggioranza assoluta di 161 senatori. E non averla in un ramo del Parlamento cosa comp… -