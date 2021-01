Governo: Dini, 'Conte resta per vanità, sotto 155 voti dovrebbe dimettersi' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Conte vuole rimanere per soddisfare la sua vanità, se avesse un po' di dignità, se i voti al Senato fossero meno di 155 dovrebbe presentare le sue dimissioni al Colle". L'ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 l'ex premier Lamberto Dini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "vuole rimanere per soddisfare la sua, se avesse un po' di dignità, se ial Senato fossero meno di 155presentare le sue dimissioni al Colle". L'ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 l'ex premier Lamberto

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo un governo peggiore di quello attuale". Lo ha detto l'ex premier ...

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Conte vuole rimanere per soddisfare la sua vanità, se avesse un po' di dignità, se i voti al Senato fossero meno di 155 dovrebbe presentare le sue dimissioni al Colle". L' ...Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo un governo peggiore di quello attuale". Lo ha detto l'ex premier ...